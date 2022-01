Fucsovics Márton Tommy Paul oldalán kikapott a negyeddöntőben az Adelaide-ben zajló, 521 000 dollár (170 millió forint) összdíjazású, keménypályás férfi tenisztorna párosainak küzdelmében.

A magyar-amerikai duó - amely az Australian Openen is együtt szerepel majd és szerdán szetthátrányból fordítva verte az ötödik kiemelt Matthew Ebden, John Patrick Smith ausztrál párost - pénteken az első helyen rangsorolt Ivan Dodig, Marecelo Melo horvát, brazil kettőssel csapott össze.



Az első és a második szettben is Fucsovicsék kezdtek jobban, brékelni is tudták ellenfelüket, de Dodigék rendre fordítottak és végül magabiztosan, két játszmában, alig egy óra alatt győztek.

Fucsovics Márton egyesben már az első fordulóban kiesett, így számára véget ért a torna.



Eredmény:

férfi torna, 521 000 dollár (170 millió forint) összdíjazás:



páros, negyeddöntő:



Ivan Dodig, Marecelo Melo (horvát, brazil, 1.)-Fucsovics Márton, Tommy Paul (magyar, amerikai) 6:4, 6:2

Borítókép: Facebook.com/ Fucsovics Marci