Sofia Kenin és Garbine Muguruza jutott döntőbe a nőknél a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, miután a csütörtöki elődöntőben két szoros játszmában jobbnak bizonyultak a női világranglista-vezető Ashleigh Bartynál, illetve Simona Halepnél.

A 14. helyen kiemelt amerikai Kenin egy órányi játékot követően jutott szettelőnyhöz, csak a rövidítés végén nyert az ausztrál Barty ellen. Az első játszmával ellentétben - ahol egyetlen gémet sem hozott fogadójátékos - a másodikban már jöttek a brékek is. Barty 1:1 után előnyhöz jutott ugyan, de 5:4-es vezetését követően Kenin három megnyert gémmel - benne két brékkel - fordított. A mérkőzés 1 óra 47 percig tartott.



A 21 éves Kenin hatodszor mérkőzött meg Bartyval, és másodszor győzte le. Az amerikai teniszezőnek ez lesz az első fináléja Grand Slam-tornán, amelyeken eddig még a nyolc közé sem jutott.

Kenin - Barty meccs összefoglalója:







Két korábbi világelső ütközetében a spanyol Muguruza 2 óra 7 percet követően kerekedett a román Halep fölé. Az első szettben Muguruza 3:3 után elvette riválisa szervajátékát, de 5:4-es előnyénél Halep visszabrékelt, majd a rövidítésben a sok elvesztett adogatást követően a spanyol 10-8-ra jobbnak bizonyult. A második játszmában Halep 2:1-re, majd 3:2-re is vezetett - utóbbit már a második brékkel hozta össze -, de 5:4-es előnyét követően Muguruza fordított.

Congrats on a great #AO2020, @Simona_Halep!



We hope to see you next year #AusOpen pic.twitter.com/pQcm3hvCGl