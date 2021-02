A világelső Ashleigh Barty szettelőnyről kikapott a negyeddöntőben, így kiesett az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyében.

Az első helyen kiemelt ausztrál játékost a 25.-ként rangsorolt Karolina Muchova búcsúztatta szerdán, nagy meglepetésre.



A 2019-ben Roland Garros-győztes Barty simán nyerte az első szettet, majd egy brékkel a másodikban is 2:0-ra vezetett, a cseh riválisnak - aki pályafutása során először játszhat elődöntőt Grand Slam-tornán - innen sikerült fordítania. Muchova a második játszmában ápolást kért, mert szédült, de közel tíz perc után folytatni tudta a játékot, nem is akárhogyan. Kétszer is elvette Barty adogatójátékát, ezzel kicsikarta a döntő szettet, amelyben folytatta a menetelést, és végül egy ásszal lezárta a mérkőzést.



A cseh teniszező az amerikai Jennifer Bradyvel találkozik majd az elődöntőben, aki honfitársát, Jessica Pegulát verte, ugyancsak három játszmában.



A férfiaknál Danyiil Medvegyev három sima szettben nyert jóbarátja, Andrej Rubljov ellen az orosz negyeddöntőben, ez volt sorozatban a 19. győztes meccse. A tavalyi ATP-világbajnokság győztese Rafael Nadallal vagy Sztefanosz Cicipasszal játszik majd a legjobb négy között.

Közben enyhítettek a korlátozásokon Melbourne-ben, így csütörtökön várhatóan visszatérhetnek a nézők a versenyre is, bár azt egyelőre nem tudni, hogy mennyien mehetnek be a létesítménybe.



Eredmények, negyeddöntő:



férfiak:

Medvegyev (orosz, 4.)-Rubljov (orosz, 7.) 7:5, 6:3, 6:2

később:

Nadal (spanyol, 2.)-Cicipasz (görög, 5.) 9.30



nők:

Muchova (cseh, 25.)-Barty (ausztrál, 1.) 1:6, 6:3, 6:2

Brady (amerikai, 22.)-Pegula (amerikai) 4:6, 6:2, 6:1

Borítókép: Quinn Rooney/Getty Images