A világelső ausztrál Ashleigh Barty nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben 6:3, 6:7 (4-7), 6:3-ra legyőzte a cseh Karolina Pliskovát.

A 2019-ben Roland Garros-bajnok Barty hozta a finálé első 14 labdamenetét, és tíz perc alatt 4:0-ra elhúzott. A második Grand Slam-döntőjét vívó Pliskova ugyan szépített, de 27 perc elteltével a 25 éves Bartyé lett a nyitószett.

A folytatásban a világranglista 13. helyezettje egy semmire elbukott szervagémmel hátrányba került, majd visszakapaszkodott, aztán az ausztrál 6:5-nél nem tudta kiszerválni a meccset. A játszmát lezáró rövidítésben

Pliskova volt stabilabb, aki 1 óra 18 perc elteltével kiegyenlített. Az utolsó felvonásban a magára találó Barty ismét 3:0-ra meglépett, s ezúttal nyugodt maradt, megőrizte előnyét, és 1 óra 55 perc alatt nyert.

The Duchess of Cambridge presents the #Wimbledon ladies’ singles trophy to Ashleigh Barty! pic.twitter.com/Lftlc6PpxB