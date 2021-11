A korábban Angelique Kerbert felkészítő Torben Beltz lett a US Open-bajnok teniszező, Emma Raducanu edzője.

A 18 éves brit játékos váratlan New York-i diadala után közölte, hogy befejezi a közös munkát a korábbi Davis Kupa-játékos Andrew Richardsonnal - akivel tízéves kora óta dolgozott együtt -, és tapasztaltabb trénert keres.



A jelenleg zajló linzi tornán aztán kiderült, hogy a 44 éves Beltz lett a "befutó".

A német szakember négyszer is állt a korábbi világelső Kerber alkalmazásában, aki irányításával 2016-ban az Australian Opent és a US Opent is megnyerte, az esztendő végén pedig az élen zárt a világranglistán.

A Linzben elsőként kiemelt Raducanu két hónapja alaposan meglepte a világot azzal, hogy szettveszteség nélkül - 44 év után első brit női játékosként - megnyerte az év utolsó Grand Slam-tornáját.

Borítókép: Skysport.com