A nyolcadik helyen kiemelt észt Anett Kontaveit három játszmában, 2 óra 4 perc alatt legyőzte a görög Maria Szakkarit a mexikói Guadalajarában zajló női tenisz-világbajnokság keddi elődöntőjében, és a spanyol Garbine Muguruzával találkozik a fináléban.

Kontaveit rendkívül simán nyerte az első szettet, ám Szakkari a folytatásban jobban összpontosított, és egyenlített. A harmadik játszmában döntőnek bizonyult, hogy a görög játékos 4:3-as hátrányánál elveszítette az adogatójátékát.

Tour-leading 48th win of the season



Anett Kontaveit fights past Sakkari and enters the biggest final of her career!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/4Wy82eJuie