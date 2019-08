Elindul egyesben a jövő heti, Winston-Salemben sorra kerülő keménypályás tenisztornán a korábbi világelső Andy Murray.

A 32 éves brit játékos a januári Australian Opent követő csípőműtétje után hétfőn Cincinnatiben tért vissza egyesben, és két játszmában kikapott a francia Richard Gasquet-tól. Utána a háromszoros Grand Slam-bajnok skót közölte, hogy kihagyja az augusztus 26-án kezdődő US Opent, mert egy esetleges ötszettes találkozóra még nem áll készen.



"Andy valóban elindul egyesben, örülünk, hogy végre a mi versenyünkön is bemutatkozik" - jelentette ki Bill Oakes winston-salemi tornaigazgató, hozzátéve: Murray nem lesz kiemelt, és várhatóan hétfőn vívja az első meccsét.



A kétszeres olimpiai bajnok - aki a 2020-as szezonra szeretne újra csúcsformába kerülni - januárban még azt mondta, hogy folyamatos fájdalmai miatt visszavonul. Akkor másodszor is kés alá feküdt a csípőjével, amivel előtte közel két évig bajlódott, és amelyet egy évvel korábban is megműttetett. Végül júniusban, a londoni Queen's Clubban párosban tért vissza és győzött a spanyol Feliciano Lopez társaként.



