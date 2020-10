Visszalépett a kölni tenisztornától Andy Murray, a britek korábbi világelsője, aki makacs kismedencei problémával indokolta döntését.

A 33 éves skót játékos korábban két csípőműtéten is átesett, majd 2019 januárjában visszatért, hét hónappal később pedig megnyerte az antwerpeni viadalt. Ekkor úgy tűnt, visszatérhet a sportág közvetlen élcsoportjába, de aztán novemberben, a Davis Kupa-döntő után megint fájlalni kezdte a csípőjét, s csak a koronavírus-járvány miatti leállás után tért vissza a pályára.



Murray az első kölni tornán is szerepelt a múlt héten, de már az első fordulóban kiesett. Most azt mondta, íngyulladása van, amely a US Open óta kínozza.



A háromszoros Grand Slam-győztes játékos New Yorkban a második körben búcsúzott, a Roland Garroson viszont nem jutott túl az első körön. Jelenleg a 116. a világranglistán.



Visszalépése után egyelőre nem világos, hogy befejezi-e a szezont, vagy később még próbálkozik a játékkal.



