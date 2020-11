Andy Murray kétszeres olimpiai bajnok brit teniszező reméli, hogy versenyezhet a tokiói ötkarikás játékokon.

Az insidethegames.biz cikke szerint a 33 éves, három Grand Slam-tornán győztes versenyző szívesen indulna a japán fővárosban, de részvétele attól is függ, mit enged meg neki egészségi állapota, miután a múlt év elején csípőműtéten esett át, és visszatérése a teniszpályára egyáltalán nem volt zökkenőmentes.



"Célom a harmadik olimpiai érem, de ehhez sok más mellett az is kell, hogy hosszabb ideig fitt és egészséges legyek" - nyilatkozta Murray, aki a férfi egyes aranyérmét a 2012-es londoni és a 2016-os riói ötkarikás játékokon is megnyerte.



A brit teniszező jelenleg a világranglista 119. helyén áll.

