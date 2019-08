Andy Murray teniszező szerint januárban lehet ismét százszázalékos fizikai állapotban azok után, hogy idén januárban másodszor is csípőműtéten esett át.

A korábbi világelső brit játékos az ausztrál nyílt teniszbajnokságot követő operációja óta hétfő este, Cincinnatiben lépett pályára először egyesben.



"Azt hiszem 9-12 hónapra lesz szükségem ahhoz, hogy egy ilyen beavatkozás után ismét a maximumot tudjam nyújtani" - mondta a 32 éves Murray azok után, hogy két játszmában kikapott a francia Richard Gasquet-tól.



"Az egyenes sprintekben már sokat gyorsultam, de a pályán gyorsan kell irányt váltani, reagálni kell a labda mozgására, az pedig teljesen más" - tette hozzá a skót teniszező, aki szerint legjobb formájának visszanyeréséhez a lehető legtöbb mérkőzést kell játszania.



A háromszoros Grand Slam-tornagyőztes Murray - aki Cincinnati előtt párosban és vegyes párosban szerepelt - azt is bejelentette, hogy a US Openen nem indul egyesben, mert egy esetleges ötszettes találkozóra még nem áll készen. Az amerikai nyílt bajnokság helyett a január 20-án rajtoló melbourne-i Australian Openre koncentrál.



A skót játékos januárban, az ausztrál nyílt bajnokság előtt még azt mondta, hogy folyamatos fájdalmai miatt visszavonul. Akkor másodszor is kés alá feküdt a csípőjével, amivel előtte közel két évig bajlódott, és amelyet egy évvel korábban is megműttetett. Végül júniusban, a londoni Queens' Clubban párosban tért vissza és győzött a spanyol Feliciano López társaként.

Fotó: Rob Carr/Getty Images)