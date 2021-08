Alexander Zverev nyerte a tokiói olimpia férfi tenisztornáját.

A negyedik helyen kiemelt német játékos - aki az elődöntőben a világelső szerb Novak Djokovicot búcsúztatta - a vasárnapi fináléban mindössze négy játékot veszítve, 1 óra 19 perc alatt győzte le az orosz Karen Hacsanovot. Német teniszező legutóbb 1988-ban Steffi Graf révén nyert olimpiai aranyat.

Amazing Alex



