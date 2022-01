Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter visszavonta a világelső szerb Novak Djokovic ausztráliai vízumát, ami azt jelenti, hogy a 34 éves teniszezőt kiutasíthatják az országból és címvédőként nem indulhat el a jövő hétfőn kezdődő Australian Openen.

Hawke pénteken azzal indokolta a döntését, hogy az "egészségügyi és közrendi okokból" született, valamint a "közérdek ezt kívánja".



"A Morrison-kormány határozottan elkötelezett Ausztrália határainak védelme mellett, különösen a koronavírus-járvánnyal összefüggésben" - jelentette ki a miniszter.

BREAKING:



Alex Hawke, the Australian Minister for Immigration, has cancelled Novak Djokovic's Australian visa "on the basis that it was in the public interest to do so."



This is effectively a re-deportation order for the unvaccinated nine-time #AusOpen champion. pic.twitter.com/2P611AbUiw — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 14, 2022



A 20-szoros Grand Slam-tornagyőztes Djokovic múlt szerdán érkezett Melbourne-be, de a repülőtéren nem engedték be az országba, visszavonták belépési engedélyét, majd egy kiutasítottak számára fenntartott hotelben szállásolták el. A vízumát hétfőn egy bírósági döntés nyomán visszakapta. Nem sokkal később képeket posztolt a közösségi oldalán, ezek szerint a Rod Laver Arénában edzett a Grand Slam-tornára, melyet már kilencszer megnyert. A csütörtöki sorsoláson aztán honfitársát, Miomir Kecmanovicot kapta ellenfélül az első fordulóban.



A pénteki döntés ellen Djokovic várhatóan fellebbezni fog, annál is inkább, mert előfordulhat, hogy emiatt a következő három évben nem utazhat be az országba.



A 34 éves sztár korábban oltásszkeptikus kijelentéseket tett, így Ausztráliába érkezése óriási felháborodást váltott ki, mivel felmerült a gyanú, hogy kivételeztek vele. A játékos ügyvédei olyan iratokat tettek közzé, melyek szerint novemberben megkapta a beutazáshoz szükséges vízumot, december 30-án pedig az orvosi mentességről szóló igazolást is. Utóbbit annak alapján, hogy december 16-án pozitív tesztet szolgáltatott - igaz, nem vonult karanténba, interjút adott egy lapnak, és egy gyerekek számára rendezett nyilvános eseményen is részt vett maszk nélkül.



Az is élénk tiltakozást váltott ki Ausztráliában, hogy fotók és videók alapján a Monacóban élő Djokovic az ausztráliai utazását megelőző 14 napban Szerbiában és Spanyolországban is tartózkodott, miközben ő nemmel felelt arra a kérdésre, hogy a melbourne-i útját megelőző két hétben járt-e külföldön.



Az óriási nemzetközi visszhangot kiváltó ügyben Ana Brnabic szerb és Scott Morrison ausztrál miniszterelnök is egyeztetett egymással.



Ha a világelső valóban nem léphet pályára a Melbourne Parkban, az azt is jelenti, hogy egyelőre nem szerezheti meg rekordot jelentő 21. Grand Slam-bajnoki címét. A szintén 20 trófeával álló riválisai közül Rafael Nadal elindul az Australian Openen, Roger Federer viszont térdműtéte miatt tavasszal még várhatóan harcképtelen lesz.

Borítókép: Twitter.com/Novak Djokovic