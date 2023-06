Carlos Alcaraz vasárnap diadalmaskodott a queen’s-i 500-as torna döntőjében, így első füves győzelmével hangolhat Wimbledonra.



A spanyol két 6-4-es szettben múlta felül az ausztrál De Minaur-t, a győzelme utáni beszédében azonban már inkább előrefelé tekintett.

„Sokat jelent, hogy jó teljesítményt tudok nyújtani füvön. Spanyol legendák is nyertek itt, így jó látni a nevemet közöttük.”



„Nagyon boldog vagyok, hogy újra világelső leszek, de Wimbledonban emiatt nem változnak az esélyeim. Djokovic ugyanúgy ott lesz, aki nagyon kemény ellenfél, de ebből a győzelemből merítek majd önbizalmat!”

Emlékezhetünk, hogy Alcaraz a Roland Garroson is szembe került a szerbbel, ott azonban egy sérülés miatt vissza kellett vennie a tempóból, így Djokovic a végén simán nyert.

Carlos Alcaraz hits a squatting volley against Alex de Minaur



Alex slips at the end.



This is an extremely physical grass court match.



pic.twitter.com/FvpHblRHxd