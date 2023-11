Carlos Alcaraz életben tartotta elődöntős reményeit az ATP-világbajnokság szerdai játéknapjának első mérkőzésén, miután 7-5, 6-2 arányban legyőzte Andrey Rublev-et, és megszerezte karrierje első győzelmét a rangos év végi tornán.

A 20 éves teniszező az Alexander Zverev elleni nyitókörös vereség után egy agresszív játékkal tért vissza Rublev ellen. A 74 perces győzelmével pedig Alcaraz megszakította három mérkőzés óta tartó nyeretlenségi szériáját.

"Ez egy teljesen más meccs és egy teljesen más játékszint volt a részemről. Ezen a szinten kell játszanom, ha esélyt akarok adni magamnak ezen a csodálatos tornán" - mondta Alcaraz.

"A tegnapi nap jó volt számomra az edzésen, hogy megtaláljam azt a szintet, amit ma meg kellett mutatnom, és azt hiszem, ez elég jól sikerült. Nagyon elégedett vagyok a teljesítményemmel” – értékelt a spanyol a mérkőzést követően.

