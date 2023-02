Carlos Alcaraz vereséget szenvedett a brit Cameron Norrie ellen, a meccset követően pedig megerősítette, újfent fájdalmat érzett a lábában, ezért kérdéses, hogy mikor tér vissza legközelebb a pályára.



„Ezt át kell gondolnunk. A gyógytornásszal és a sportorvossal együtt fogjuk megvizsgálni a helyzetet. Látni kell a sérülés súlyosságát, utána tudunk dönteni a visszatérésről.”

Alcaraz négy hónapig volt távol a versenyektől sérülése miatt, ami miatt elbukta a világranglistán vezető helyét is.

„Nem tudtam fizikálisan sem a legjobbamat nyújtani. Ijesztő azzal szembesülni, hogy ugyanott érzel fájdalmat, ami az előző négy hónapod megkeserítette.”

ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR FROM CARLOS ALCARAZ pic.twitter.com/lXNiqqRSeh