Alexander Zverevnek elgurult a gyógyszere. Ami európai idő szerint szerdára virradóra történt Acapulcóban önmagában is elgondolkodtató lenne, de a német őrült viselkedése a pályán, mérkőzés közben és után több kínos kérdést is felvet.



Az olimpiai bajnok pár nappal az incidens előtt a nyugalom szobraként, megfontoltan, szemüvegben, szinte tanárian adott interjút Acapulcóban.



Az egyéniben 2. kiemeltként és címvédőként indult, de a párosban is versenyzett. A 16 közé kerülésért, még hétfőn legyűrte az amerikai Jenson Brooksbyt (hajnali 4.54-kor fejezték be), kedd este jött a páros a 38 éves brazil Marcelo Meloval.



A kívülálló azt gondolná, hogy egy Zverev szintű játékosnak a páros inkább örömtenisz, mintsem feszültségforrás. Persze, győzni akar, mert ezek a gladiátorok mindig, mindenben nyerni szeretnek, de mégis más, mint az egyéni.



Nos, ehhez képest Zverev már akkor őrjöngött és káromkodott, amikor a székbíró szerinte rosszul ítélt. A mérkőzés elvesztése után harciasan, feldúltan, fenyegetően püfölte az ütőjével a bírói széket és közben durván mondta a magáét.



Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 23, 2022