A női tenisztornákat szervező WTA kész valamennyi versenyét elhozni Kínából, amennyiben nem kap megnyugtató választ a párosban korábban világranglista-vezető Peng Su-ajjal kapcsolatban, akinek hollétéről hetek óta nem lehet tudni.

A 35 éves játékosról azóta nincs hír, hogy közösségi oldalán egy november 2-i bejegyzésben szexuális zaklatással vádolta meg Csang Kao-li korábbi kínai miniszterelnök-helyettest. A posztot fél órával megjelenése után eltávolították, Peng pedig azóta nem adott életjelet magáról. A kínai sportági szövetség és a kormány sem kommentálta érdemben az ügyet, a közösségi oldalakon pedig letiltották az ezzel kapcsolatos vélemények megjelenését.



A WTA részéről Steve Simon ügyvezető tett határozott hangvételű nyilatkozatot csütörtökön, hangsúlyozva, hogy a szervezet kész a legvégsőkig elmenni, annak érdekében, hogy fény derüljön az igazságra az ügyben.

"Egyértelműen készek vagyunk kivonni üzleti érdekeltségeinket az országból, és vállaljuk ennek következményeit, ha kell. Azért, mert ez lényegesen fontosabb a pénznél. Fontos számunkra, hogy a nőket tiszteljék és ne cenzúrázzák őket" - jelentette ki a CNN-nek Simon.



Az elmúlt időszakban a tenisz nagy erőkkel terjeszkedett az ázsiai országban, amely a pandémia előtti évben, 2019-ben kilenc WTA-tornának volt házigazdája, és ezek összességében 30,4 millió dollár pénzdíjat kínáltak.

A teniszezőért játékostársai is aggódnak, felemelte szavát mások mellett Oszaka Naomi és Serena Williams is, illetve a legendás Billie Jean King.



"Fel kell deríteni ezt az ügyet. Nem maradhatunk csendben" - írta csütörtökön a 23-szoros egyéni Grand Slam-győztes Williams.



A Novak Djokovic és Vasek Pospisil által létrehozott Profi Teniszezők Szervezete (PTPA) is megszólalt az ügyben, kijelentve: a játékosoknak készen kell állniuk arra, hogy egységesen tegyenek lépéseket, ha Peng biztonságát nem tudják hitelt érdemlően bizonyítani és garantálni a kínaiak.

Borítókép: Zhong Zhi/Getty Images