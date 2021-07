A világelső ausztrál Ashleigh Barty két szettben nyert a 2018-as győztes német Angelique Kerber ellen a wimbledoni teniszbajnokság női versenyének csütörtöki első elődöntőjében.

Barty remekül kezdte a mérkőzést, 3:0-ra elhúzott, és előnyét magabiztosan megőrizte az első játszma végéig. A második felvonásban sokáig Kerber teniszezett pontosabban, ezúttal ő vezetett 3:0-ra, sőt 5:2-re is, játszmalabdához azonban egyszer sem jutott. A nyolc ászt szerváló Barty kiharcolta a rövidítést, amelyben 6:0-ra ellépett, és a negyedik meccslabdát értékesítve a döntőbe jutott. Az ausztrál játékos másodszor szerepelhet Grand Slam-torna fináléjában, az elsőt - 2019-ben, Párizsban - megnyerte.

A first Wimbledon final.@AshBarty, 50 years on since Evonne Goolagong Cawley won at The Championships, is one victory away from emulating her idol after beating Angelique Kerber 6-3, 7-6(3) #Wimbledon pic.twitter.com/qgWxKoKYvI