Billie Jean King, a tenisz legendás alakja örül annak, hogy megrendezik a US Opent, szerinte a torna a koronavírus okozta válságban fontos szimbólum.

Így a figyelem középpontjába kerül majd New York városa és a benne lakók ellenálló képessége - írta az amerikaiak 76 éves ex-játékosa.



"A US Open pénzdíja a játékosok éves bevételének jelentős részét adja. A tenisz visszatérése a szurkolók számára egyben a teniszezők visszatérése a munkához" - fogalmazott King.



A szervezők szerdán jelentették be hivatalosan, hogy a tornát - amely normális körülmények között az év utolsó Grand Slam-tornája lenne - megrendezik augusztus 31. és szeptember 13. között. A rajt előtti héten az eredetileg Cincinnatibe kiírt férfi és női versenynek ad otthont a Billie Jean King nemzeti teniszközpont Flushing Meadowsban - ez lesz a US Open főpróbája.



A mezőny az amerikai nyílt bajnokságot követően Európába teszi át székhelyét, ahol salakpályás versenyek vezetik fel a Roland Garrost, amelynek kezdését szeptember 27-re tűzték ki. Januárban még le tudták bonyolítani az Australian Opent, a koronavírus-járvány azonban teljesen átírta az idei programot, a negyedik GS-viadalt, a wimbledonit törölni is kellett.



