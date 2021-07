A szabadnapján sem lesz szabadnapja Fucsovics Mártonnak (egyesben 48. párosban 456. a világranglistán), hiszen a Jiri Vesely (72.) utáni és a Diego Schwartzman (11.) előtti egyesmeccsek közötti napon, csütörtökön párosban szólítják pályára a legjobb magyar teniszezőt.



Ahogy a Roland Garroson, most is az olasz Stefano Travaglia (88., 285.) oldalán lép pályára, és ellenfelük olyan két játékos lesz, akik ugyancsak az egyesbeli karrierjükre koncentrálnak elsősorban, és top százasok, ráadásul Marcinak ellenfélként jó ismerősei: a grúz Nikoloz Baszilasvili (28., 356.) és a moldovai Radu Albot (93., 141.).



Ahogy az írás elején jeleztük, pályafutása során első harmadik fordulós wimbledoni meccsét a kilencedik helyen kiemelt Diego Schwartzman ellen vívja. Az argentin salakspecialista hétfőn a francia Benoit Paire (46.) ellen nyert 6:3, 6:4, 6:0-ra, majd a szerdai második forduló meccsét húzta be 4:6, 6:2, 6:1, 6:4-re a szabadkártyás brit Liam Broady (143.) ellen.









Az egyetlen egymás elleni mérkőzésüket ugyancsak Grand Slam-tornán, a Schwartzman felségterületének számító salakon, vagyis a Roland Garroson vívták a 2019-es első fordulóban. Akkor öt játszmában nyert az argentin 6:3, 3:6, 7:6, 2:6, 6:2-re – a szoros eredmény alapján joggal bizakodhatunk, hogy a füvön otthonosabban mozgó Fucsovics Marcinak lehet keresnivalója a világelithez tartozó dél-amerikai ellen.

