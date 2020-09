A Párizsban 12-szeres győztes spanyol Rafael Nadal háromszettes győzelemmel jutott tovább a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójából.

A 34 éves salakkirály a világranglistán 83. helyezett fehérorosz Jegor Heraszimov fölött diadalmaskodott két óra alatt.



A világranglistán 157., olasz Lorenzo Giustino és a francia Corentin Moutet (71.) maratoni hosszúságú mérkőzést vívott: előbbi úgy nyert 6 óra 11 perc játék után, hogy az első játszmát 6:0-ra veszítette el.

What a way to pick up your first tour-level win!



After 6 hours & 5 minutes, @LorenzoGiustino wins the second-longest match in #RolandGarros history. pic.twitter.com/dfzPQXC7J7