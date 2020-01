A 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer hét mérkőzéslabdát hárítva bejutott az elődöntőbe a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A svájci sztár kedden az amerikai Tennys Sandgrennel találkozott, és a világranglista 100. helyezettje alaposan meglepte őt a második és harmadik szettben.

Az ekkor sokat rontó, 38 éves Federert figyelmeztették trágárság miatt, majd hosszabb orvosi ápolásra is kiment az öltözőbe.

Az igazi dráma a negyedik felvonásban következett, amikor a Grand Slam-verseny meglepetésembere fogadóként 5:4-nél nem tudott élni három meccslabdával, majd a rövidítésben - melyben már 6-3-ra vezetett - további négyet elpuskázott.

