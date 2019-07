Hét játékos már így is elhagyta a klubot.

Hogy megszerezhessék Paul Pogbát, vagy bárki mást még a nyáron, a Real Madridnak játékosokat kell eladnia. Hét játékos már így is elhagyta a Bernabeut, Marcos Llorente, Theo Hernandez, Raul de Tomas és Mateo Kovacic is végleg távozott. Eközben pedig Luca Zidane, Sergio Reguilon és Martin Ödegaard kölcsönbe ment. Ezekkel 125 millió eurót keresett a klub, de a blankók további 200-at keresnének még, tekintve, hogy az eddig összehozott pénz, szinte csak Eden Hazard leigazolását fedezi.

Florentino Perez ezért is reméli, hogy még hat játékostól meg tud szabadulni, mielőtt zárul az átigazolási ablak. Köztük van természetesen James Rodriguez is, akinek a Napolihoz szerződése szinte tény.

Azért, hogy a fennmaradó 200 millió eurós célt elérje a Real Madrid, remélik, hogy végre el tudják adni Gareth Balet és Iscot. Viszont egyik játékos sem akar távozni, Iscot ráadásul Zidane szívesen látná csapatában jövőre. Emellett James, Keylor Navas, Lucas Vazquez és Mariano Diaz szerepel még a listán.

A Manchester United 150 millió környékén szeretne keresni Pogba értékesítésével, de ha a Madrid nem ad el játékost, nem teheti meg, hogy kiadjon ennyit. Pogba eközben mindent megtesz lehetőségeihez mérten, hogy a királyiakhoz szerződhessen, már csak a Realnak kell lépnie.

Isco nem utazott a Real Madriddal Kanadába, de erre engedélyt kapott második gyermeke születése miatt. A klub viszont kész ajánlatokat meghallgatni a spanyolért, de legalább 65-80 milliót szeretnének érte. Isco eközben meg van győződve róla, hogy Zidane alatt visszanyerheti legjobb formáját, és maradna, hogy ezt bizonyítsa is.



Isco most nincs a kerettel, mert a futballnál vannak fontosabb dolgok is. Fotó: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Gareth Balet szintén kirakná a csapat, azonban még ajánlat sem érkezett eddig a walesire. Az biztos, hogy Kínába nem akar szerződni, sőt, csak egy másik topcsapat ajánlatát fogadná el. Ha ez nemt történik meg, és Zidane nem számol vele, ahogy a játékos mondta, szívesen elgolfozgat a következő három évben a 17 milliós éves fizetéséért.

James Rodriguez egy lépésre van attól, hogy ismét korábbi trénerével, Carlo Ancelottival dolgozzon a Napolinál, mivel a megbeszélések a két klub között jól haladnak. A Napoli viszont csak kölcsönbe szeretné a játékost, mielőtt jövőre kiadná érte a 40 milliót.



Ancelotti igazán megkedvelte Jamest Madridban, már Müncenbe is magával vitte. Fotó: Felix Hörhager/picture alliance via Getty Images

A nyár elején úgy tűnt, Navas is a távozás útjára lép, de hatalmas elvárásai ebben megakadályozták, és most a klubbal van Kanadában. Thibaut Courtois, Andriy Lunin és Diego Altube mellett edz, míg a csapat próbálja eladni. 35-40 millió között már vihetnék is az érdeklődők.

Luka Jovic érkezése szinte biztossá tette, hogy Marianonak távoznia kell a nyáron. A Real Madrid egy 20 milliós ajánlat esetén már el is engedné a tehetséges támadót. Igaz, ő is inkább még egy évet bizonyítana Madridban.

Kezdő fotó: TF-Images/TF-Images via Getty Images