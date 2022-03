Fucsovics Márton, a magyar csapat éljátékosa szerint jó hangulatban készül a válogatott a péntek-szombati Ausztrália-Magyarország tenisz Davis Kupa-selejtezőre.

A világranglistán 35. játékos az MTI-t csütörtökön arról tájékoztatta, hogy az elmúlt időszakban a lábujjánál egy kisebb gyulladás zavarta az edzésekben, de már teljesen rendbejött, így nincs akadálya a játékának.



A harmincéves teniszező említést tett arról is, hogy az utóbbi időben már jól ment neki a játék, a múlt héten, Dubajban kifejezetten jó formában volt, ezért is maradt keserű a szája íze, miután kiesett. A kanadai Denis Shapovalov elleni mérkőzésben ugyanis szerinte "bőven benne volt", hogy nyerjen.

Az ausztrálok elleni Davis Kupa-csatára térve azt emelte ki, hogy az esélyek a házigazdák sikerét ígérik, ugyanakkor szavaiból kitűnik, nem látja leküzdhetetlennek az ausztrálok jelentette akadályt.

"A papírforma nyilván nem a mi győzelmünket mutatja, de a Davis Kupában ha a papírforma döntene, mi még mindig valahol az ikszedik csoportban játszanánk, nem pedig a világ legjobbjai között" - jegyezte meg.



A két együttes tavaly is találkozott egymással, méghozzá a DK-döntő csoportkörében, amelyben 2-1-re az ausztrálok nyertek úgy, hogy Fucsovics óriási csatában, döntő szett rövidítésben maradt alul Alex de Minaurral szemben. A novemberi meccséről annyit jegyzett most meg a nyíregyházi születésű sportoló, hogy nem jók az emlékei róla, és annak ellenére is győznie kellett volna de Minaurral szemben, hogy "nagyon nem könnyű ellenfél".

Nagy Zoltán szövetségi kapitány az M4 Sport Sporthíradójában arról számolt be, hogy a magyar csapat szombat éjjel érkezett meg Ausztráliába, az átállás nem könnyű, de jól halad. Kifejtette, hogy a szigetországban nemrég lazítottak a koronavírushelyzet kezelésével kapcsolatos szabályokon, ezért szinte teljesen telt ház várható, mert a helyiek ki vannak éhezve az ilyen eseményekre.

Noszály Sándor a DK-csapat edzője elmondta: Piros Zsombor hasfalsérülése rendbe jött, viszont utána megfertőződött a koronavírussal, ennek ellenére mostanra sikerült nagyszerű formába lendülnie. Szerinte az a legfontosabb feladat, hogy elhitessék a játékosokkal, megnyerhetik ezt a párharcot.



Hozzátette, Fucsovicsnak már mindkét ausztrál egyes játékossal volt mérkőzése, így ő ismeri őket, Piros Zsombort pedig igyekeztek minél jobban felkészíteni.

A párharcot Sydneyben, a 10 500 üléses Ken Rosewall Arenában rendezik, a győztes válogatott részt vehet majd a DK-döntő szeptemberi csoportküzdelmeiben, ahonnan a legjobbak a novemberi negyeddöntőbe kerülnek. A mostani mérkőzés vesztese szeptemberben osztályozót vív a világcsoportban maradásért.

Az első meccsen - magyar idő szerint péntek reggel 7 órától - Piros találkozik De Minaurral, majd Fucsovics küzd meg Thanasi Kokkinakisszal. A szombati páros mérkőzésre Fucsovicsot és Marozsán Fábiánt jelölte a kapitány, míg a túloldalon Lleyton Hewitt a John Peers, Luke Saville kettősben bízik. A szombati egyéni párharcokban Fucsovicsra De Minaur, Pirosra pedig Kokkinakis vár.

A mérkőzéseket az m4sport.hu élőben közvetíti online.

Borítókép: Facebook.com/ Fucsovics Márton