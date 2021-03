Az első oroszlán 1981. 08. 08-án született. Rog 2004. 02. 02-án foglalta el a trónt. A második oroszlán 1986. 06. 03-án jött a világra. Rafa 2008. 08. 18-án kapta meg a koronát. A harmadik oroszlán 1987. 05. 22-én kezdte meg földi életét. Nole 2011. 07. 04-én ért a csúcsra. A negyedik oroszlán 1987. 05. 15-én érkezett. Andy 2016. 11. 07-én nőtt fel a másik három oroszlánhoz. Igen, a négy oroszlán 2004 februárja óta nem engedett senki mást a trónra. Példátlan a dzsungel történetében és a korszaknak még nincs vége, bár több mint 17 éve tart. Ha, nézzük az előző 16 évet, akkor azt látjuk, hogy annak az időszaknak 17 különböző királya volt. Már ez is döbbenetes különbség, de van még egy adat, ami elég jól mutatja a négy oroszlán dominanciáját: 2005. 07. 25. óta az előszobába sem engedtek be senkit.



Így volt ez egészen a mai napig…

Valószínűleg véletlen, hogy a dzsungel többi szereplőjének évek óta tartó forradalmi próbálkozása épp március 15-én érkezett mérföldkőhöz. Hosszú lenne felsorolni a harcosok neveit, akik az elmúlt években folyamatosan azon mesterkedtek, azért képezték magukat, küzdöttek, hittek, reméltek, húzogatták az oroszlánok bajszát, hogy hátha sikerül a helyükre lépni. Igen, értek el részsikereket, időnként nekik is jutott egy-egy falat a legfinomabb zsákmányokból, de az áttörés elmaradt. Hiába az évek múlása, új és újabb generációk felbukkanása, a csatákban szerzett sérülések utáni hosszabb rövidebb kihagyás, a négy oroszlány nem engedett mást a koronához jutni, sőt, a közelébe sem.

Az oroszlánölő medve 1996. 02. 11-én született – az már egy másik évtized. Három éve ilyenkor még csak 52. helyen állt a rangsorban, kizárt, hogy bárki fogadott volna rá, mint az oroszlánok uralmának első megtörője. Az elmúlt három évben a négyből három oroszlánnak, legalább egyszer megszerezte a skalpját, ami azért jelezte, valami készül, de ilyenre azért mások is képesek voltak (elég csak Stanre és Juan Martinra emlékezni).

Mi kellett ahhoz, hogy valaki majd 16 év után befészkelje magát az aktuális két legjobb oroszlán közé? Egyrészt, hogy Rog és Andy a szokásosnál is tovább nyalogassa a sebeit (ők ketten már korábban kiestek a trón valódi védelmezői közül), másrészt Medve lenyűgöző győzelmei (veretlenül nyerte az ATP Finals-t, jól teljesített az ATP Cup-on, bevette Párizst, döntőig jutott Melbourne-ben). Nehéz megmondani, hogy ez a nap akkor is most következett volna el, ha nem áll le a Tour tavaly hónapokra és nem írják át a ranglistaszámítás korábbi szabályait. Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy Medve nem csak a jelenleg érvényes matek alapján ért fel a dobogó második fokára. Ha, a klasszikus 52 hetes szisztéma szerint nézzük, akkor is ő jön Nole után.

Több mint egy év után ma először estek ki pontok a 2019 márciusban szerzettekből – igaz, egyelőre csak a felét vonták le a két évvel ezelőtti, Indian Wellsben gyűjtött pontoknak – de, ennyi elég volt a tenisztörténeti helycseréhez. Az már csak hab a tortán, hogy Medve egy franciaországi 250-es serleggel (pályafutása tízedik trófeája) még rátett egy lapáttal.

Magyarul a lényeg: mától Danyiil Medvegyev a második az ATP-ranglistán és 2005. 07. 25. óta nem fordult elő, hogy ezen a listán ne a Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray négyes valamelyik két tagja álljon az első két helyen. Újabb lépést tettünk egy korszak vége felé, de még mindig korai lenne kijelenteni, hogy befejeződött. Novak Djokovic a 312. hetét kezdi a trónon és Rafa Nadal 2005. 04. 25. óta tagja a top tíznek megszakítás nélkül – ez is egy döbbenetes, megdönthetetlen rekord.

