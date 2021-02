A Tennis love and game írását változtatások nélkül közöljük.

Csak Fucsovics Márton maradt versenyben a magyarok közül Melbourne-ben, az egyéniben.



Babos Tímea négy győzelem után először kapott ki 2021-ben, ami biztató szezonkezdet.



A 12. kiemelt Caroline Garcia ellen vezetett ugyan 4:2-re és 4:3-nál adogatóként volt kettő labdája az 5:3-hoz (40:15), de ezúttal nem ő nyerte a fontos pontokat. A második szettben Babos Timi egyenlített brékhátrányból (0:3, 3:3), de amikor a meccsben maradásért kellett szerválnia (4:5), akkor hiába volt négyszer is egyetlen pontra az 5:5-től, a francia negyedszer is elnyerte az adogatását.



1 óra 41 perc alatt kapott ki 6:4, 6:4-re és így nem jutott be a 16 közé a WTA 500-as versenyen.



Eredetileg lett volna még egy meccse Babos Timinek kedden, de a párosban visszaléptek Kristina Mladenoviccsal a pályára lépés előtt.



Balázs Attila először indult ATP 250-es versenyen Ausztráliában, sajnos a bemutatkozás nem tartott sokáig, mert a fiatal spanyol tehetség, Carlos Alcaraz ellen 17 percnyi játék után, 2:2- nél a meccs feladására kényszerült.



A nőknél szerdán kezdődik a hét 3. WTA 500-as versenye, amin azok indulnak, akik a karantén alatt nem hagyhatták el a szobájukat. A kanadai Bianca Andreescu volt az első kiemelt, de a US Open 2019-es győztese, aki tavaly egyáltalán nem versenyzett visszalépett, mert úgy döntött a csapatával, hogy inkább az edzésekre koncentrál a jövő hétfőn kezdődő Australian Open előtt.



Elindult az ATP Cup és az olasz-osztrák mérkőzésen Berrettini meglepően simán verte Thiemet (6:2, 6:4), de Fognini kikapott Nováktól (6:3, 6:2), míg a páros könnyen az itáliaiaké lett. Novak Djokovic tavaly száz százalékos maradt az ATP Cupon és a világelső megint vezére a címvédő szerb csapatnak, Shapovalovot úgy verte 7:5, 7:5-re, hogy mindkét szettben 6:5 után brékelt.



Djoko beállt a párosra is és Krajinoviccsal azt is hozta (7:5, 7:6) így a szerbek 2:1-re győztek Kanada ellen.

