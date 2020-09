A harmadik helyen kiemelt Serena Williams szetthátrányból fordítva legyőzte a bolgár Cvetana Pironkovát az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyének negyeddöntőjében.

Az egyéniben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes amerikai szupersztár az első szettet elvesztette riválisával szemben, aki több mint három év után játszott újra tornát, mivel 2018 áprilisában gyermeke született.



Mindkét játékos remek teljesítményt nyújtott, számos káprázatos labdamenetet hoztak össze az Arthur Ashe Stadionban, végül a pályafutása 53. GS-negyeddöntőjében érdekelt hazai klasszis 2 óra 11 perc alatt diadalmaskodott.

Comeback QueenSerena Williams is now 44-42 when dropping the 1st set at Slams, the most come from behind Slam wins in the Open EraUS Open: 8-11Australian Open: 12-10Roland Garros: 12-11Wimbledon: 12-10#USOpen