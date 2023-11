A magyar szövetség tájékoztatása szerint az öt WTA-trófeájából kettőt Budapesten begyűjtő Van Uytvanck - aki jelenleg 364. a világranglistán, de volt 37. is - sérülés miatt nem léphet pályára, a helyére Marie Benoit került.



"Szerintem így kicsit könnyebb dolgunk van, hogy Mertens és Van Uytvanck nem játszik, ötven-ötven százalék esélyt látok a győzelemre, sajnos már régóta nem szerepelhettünk a világcsoportban" - jelentette ki Palágyi Miklós szövetségi kapitány. "A lányok mind egészségesek, jó formában vannak, biztosan mondhatom, hogy mindent beleadnak majd a pályán. Kis mértékben az összes játékosnak nehézséget jelenthet, hogy a szezon végén járunk, páran még a BJKK után is versenyeznek, Udvardy Pannának is vannak megvédendő pontjai, ő ezért nem erősíti most csapatunkat" - tette hozzá.

A magyar nemzeti együttest Bondár Anna (114.), Gálfi Dalma (136.), Babos Tímea (177.), Stollár Fanny (263.) és Jani Réka (319.) alkotja. Babos legutóbb 2017-ben, míg Stollár 2018-ban lépett pályára a BJK Kupában.

A fedett, kemény pályán sorra kerülő találkozó a világdöntő selejtezőjébe kerülésért zajlik majd Charleroi-ban.

A belgákkal legutóbb 2016-ban Izraelben találkoztak a magyarok, akkor 3-0-ra kikaptak, de az összesített mérleg 4-2-es fölényt mutat, ugyanis 1966-ban, 1985-ben, 1986-ban és 2015-ben is a magyarok nyertek. A rivális a legutóbbi diadala mellett 1995-ben bizonyult jobbnak, de Belgiumban most először találkoznak majd a válogatottak.

A házigazda csapatot Greet Minnen (62.), Yanina Wickmayer (74.), Sofia Costoulas (293.), Marie Benoit (240.) és Kimberley Zimmermann (59. a páros világranglistán) alkotja.

A szombatra és vasárnapra kiírt párharc sorsolását pénteken rendezik.

Fotó: Paul Kane/Getty Images