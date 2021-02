Már az első fordulóban búcsúzott a további küzdelmektől a hatodik kiemelt Dominik Köpfer a 394 ezer dollár (116 millió forint) összdíjazású argentínai salakpályás férfi tenisztornán, Córdobában.

A világranglistán 71. német játékost a hazai Federico Coria győzte le két szettben.

Argentine Federico Coria upset sixth-seeded Dominik Koepfer in straight sets Tuesday in the first round of the Cordoba (Argentina) Open.​ https://t.co/ZulcUhtF7C