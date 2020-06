A szeptemberre halasztott francia nyílt teniszbajnokság szervezői bíznak benne, hogy szurkolók előtt rendezhetik meg a salakpályás viadalt.

Bernard Giudicelli, a francia szövetség elnöke a teniszező Gaël Monfilsszal folytatott videobeszélgetést, melynek során elutasította a zárt kapus rendezést.



"A Roland Garros a többi Grand Slam-tornához hasonlóan a játékosok és a nézők találkozásáról is szól. Ez adja az esemény varázsát. Remélem, hogy a biztonsági szabályok betartásával legalább korlátozott számban beengedhetünk szurkolókat is a lelátókra" - fejtette ki a sportvezető, hozzátéve, az utolsó szót a francia kormány mondja majd ki az ügyben.



A legutóbbi kormányzati döntés értelmében a koronavírus-járvány miatt augusztus végéig nem lehet ötezer főnél többet vonzó tömegrendezvényt tartani Franciaországban.



A Roland Garros eredetileg május 24-én rajtolt volna, az új kezdési dátum szeptember 20. A US Open a tervek szerint egy héttel korábban érne véget New Yorkban.



Borítókép: Jean Catuffe / Getty Images