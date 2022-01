A Novak Djokovic-ügy után az Ausztrál Tenisz Szövetség (TA) alapos vizsgálatnak veti alá a történteket.

A szervezet kedden azt közölte, hogy "mindenből lehet tanulni", ezért szeretné az ügy minden aspektusát megvizsgálni. Egyúttal bocsánatot kért azért, hogy a történtek beárnyékolták az év első Grand Slam-tornájának kezdetét.



"Tudomásul vesszük, hogy az elmúlt napok eseményei mindenki figyelmét elvonták a versenyről" - fogalmaztak az illetékesek anélkül, hogy Djokovic nevét megemlítették volna.



A 20-szoros GS-győztes szerb világelső - a melbourne-i torna kilencszeres bajnoka - két hete érkezett Ausztráliába, de a repülőtéren nem engedték be az országba, visszavonták a belépési engedélyét, majd egy kiutasítottak számára fenntartott hotelben szállásolták el. Előzőleg az Australian Open szervezői akut egészségi problémájára hivatkozva különengedélyt adtak neki az induláshoz annak ellenére, hogy vélhetően nincs beoltva a koronavírus ellen, noha ezt kötelezővé tették minden résztvevő számára. A vízumát múlt hétfőn bírósági döntés nyomán visszakapta, többször edzett a verseny helyszínén, és első kiemeltként ellenfelet is kapott a csütörtöki sorsoláson, ám pénteken ismét érvénytelenítették a vízumát, és idegenrendészeti őrizetbe került. A hosszadalmas procedúra lezárásaként vasárnap bejelentették, hogy elutasították a 34 éves sztár fellebbezését, melyet vízumának bevonása ellen nyújtott be. A címvédőnek így haza kellett utaznia, hétfőn meg is érkezett Belgrádba.



Az ausztrál szövetség keddi állásfoglalásában azt is írta, hogy végig szorosan együttműködött az ausztrál és Victoria állam kormányával. A TA igazgatótanácsa egyébként támogatásáról biztosította Craig Tiley tornaigazgatót, miután néhányan a menesztését követelték.



Közben a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez úgy nyilatkozott: Djokovic akkor léphet be az országba, ha megfelel a helyi egészségügyi követelményeknek.



"Minden sportolónak, aki itt akar versenyezni, meg kell felelnie a spanyol egészségügyi szabályoknak" - mondta a kormányfő kérdésre válaszolva.



Olaf Scholz német kancellár, aki hivatalos látogatáson vett részt hétfőn Spanyolországban és Sánchez mellett állt a sajtótájékoztatón, szintén úgy nyilatkozott: tiszteletben kell tartani, hogy különböző országok különböző szabályokat léptettek életbe.



"Ezeket mindannyiunknak be kell tartanunk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk" - jelentette ki.



Djokovic rendszeresen utazik Spanyolországba, marbellai házába. Egy videofelvétel alapján december végén és január elején is ott tartózkodott néhány napot.

Borítókép: Twitter.com/Novak Djokovic