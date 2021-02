Köves Gábor, a magyar tenisz Davis Kupa-válogatott szövetségi kapitánya pozitívan értékelte a magyarok szereplését az év első Grand Slam-tornáján, az ausztrál nyílt bajnokságon.

A szakember az M4 Sporton elmondta, a harmadik fordulóig menetelő Fucsovics Mártonnak két ötszettes találkozó után nem sok esélye volt a kanadai Milos Raoniccsal szemben, ugyanakkor nagy dolognak tartja, hogy a magyar éljátékos az elmúlt négy GS-tornán tíz találkozót meg tudott nyerni.



"Szoros mérkőzéseken akkor is hinned kell abban, hogy van esélyed, amikor az ellenfélnek négy órányi játék után mérkőzéslabdái vannak" - utalt a kapitány Fucsovics Stan Wawrinka elleni, második fordulós összecsapására, amelyen a magyar játékos a döntő szett rövidítésének elején komoly hátrányba került, végül 6-9-ről, három mérkőzéslabdát hárítva fordított.



"Négypontos hátrányánál én már nem igazán bíztam abban, hogy meg tudja fordítani, de Wawrinka nem volt talán annyira éles, így Marci látótávolságon belül tudott maradni" - utalt arra Köves, hogy korábban nagyobb különbség is volt a rövidítésben. Szerinte a teniszben kell néha egy kis szerencse is ahhoz, hogy valaki ki tudja használni a másik fél megingását.



Fucsoviccsal kapcsolatban megjegyezte, nem tartja lehetetlennek, hogy a magyar teniszező eléri idénre kitűzött célját, azaz be tud kerülni a világranglistán a legjobb harmincba, ugyanakkor a legfontosabb az, hogy a nyíregyházi játékos fitt és egészséges maradjon, mert akkor fogja tudni felvenni a legjobbakkal a versenyt.



A Davis Kupa-válogatott másik alapemberéről, Balázs Attiláról azt mondta, már az is nagy dolog volt, hogy a felvezetőtornán kiújult talpsérülése ellenére ott tudott lenni a melbourne-i viadalon, és bár amiatt lehet benne hiányérzet, hogy jó sorsolást kapott, mégsem tudott továbbjutni, de szépen helytállt a spanyol Roberto Carballés Baena ellen.



"Az első szettben 5:2-re vezetett, a másodikat pedig megnyerte, de aztán az idő előrehaladtával kijött, hogy nem tökéletes a lába és nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit a találkozó elején" - elevenítette fel Köves Gábor. A párosversenyről megjegyezte, van benne csalódottság amiatt, hogy a magyar kettős visszalépett a viadaltól, de el kell fogadni, hogy Fucsovics úgy döntött, a két ötszettes találkozója után pihenni szeretne.



A női verseny egyetlen magyar indulójáról, Babos Tímeáról a szakember elmondta, már azzal is sokat lépett előre, hogy a selejtezőben három mérkőzést nyerve főtáblára jutott, és mivel a játéka javuló tendenciát mutat, joggal bízhat abban, hogy hamarosan visszakerül a legjobb 100-ba a világranglistán.



Köves hozzátette, furcsállja, hogy a francia Kristina Mladenovic nem vállalta a párosversenyt, főleg annak tükrében, hogy az egyéni viadalon a harmadik fordulóig jutott.



"Ha a címvédő nem indul el egy GS-en, az általában azért szokott történni, mert a páros egyik tagja egyáltalán nincs ott a tornán. Remélem, hamarosan visszatérnek és játszanak majd együtt" - fogalmazott Köves Gábor a kétszeres világbajnok, négyszeres GS-tornagyőztes kettősről.

