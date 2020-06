Augusztus 3-án a női, augusztus 14-én pedig a férfi nemzetközi teniszélet is újraindul - jelentette be szerdán a versenyeket szervező WTA, illetve ATP.

A WTA közlése szerint a szezon hátralevő részében húsz tornát, közte a sencseni évzáró viadalt rendezik majd meg. Az első verseny a palermói lesz, melyet a többihez hasonlóan nézők nélkül vívnak majd. A helyszíneken a játékosokon kívül csak a rendezéshez minimálisan szükséges személyzet lesz jelen.



"Figyelembe véve az utazási lehetőségek javulását, az egészségügyi stábbal együtt dolgozva a lehető legbiztonságosabb körülményeket szeretnénk megteremteni a versenyeken" - mondta Steve Simon, a WTA első embere.



Hozzátette, a nézők nagyon fognak hiányozni a stadionokból, de a játékosok alig várják, hogy visszatérhessenek, a televíziónak hála pedig minden szurkoló nyomon követheti majd az eseményeket.



A korábbi programhoz képest változás, hogy az eredetileg Cincinnatibe tervezett kiemelt verseny helyszíne a US Opennek is otthont adó Billie Jean King National Tennis Center lesz. A mezőny az amerikai nyílt bajnokságot követően Európába teszi át székhelyét, ahol salakpályás versenyek vezetik fel a Roland Garrost, amelynek kezdését további egy héttel, szeptember 27-ére toltak el. A folytatásban újabb európai tornák előzik meg a távol-keleti helyszíneket, a WTA-világbajnokságot a tervek szerint november 9. és 15. között rendezik, melyen az idén megszerzett és még megszerezhető világranglista-pontok alapján vehetnek részt a legjobbak. A rangsort március 16-án fagyasztották be, a tavalyi pontok elvesztésének mikéntjéről később határoznak.



A francia nyílt teniszbajnokság szervezői már azt is bejelentették, hogy nézők előtt kívánják megrendezni a Roland Garrost, ugyanakkor várhatóan csak korlátozott számban engedik majd be a közönséget a mérkőzésekre.



A férfiak esetében egyelőre csak a szeptemberre halasztott francia nyílt bajnokságig hozták nyilvánosságra a menetrendet, mely szerint a US Open előtt Washingtonban és a nőkhöz hasonlóan a US Open helyszínén versenyeznek a játékosok.



Ezt a kizbüheli, a madridi és a római salakpályás torna követi majd még a Roland Garros előtt. A későbbi, esetleges ázsiai tornákról július közepén hoznak döntést, és a közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a járványhelyzet további változásaival a versenynaptár is módosulhat.



"A célunk, hogy minél több elmaradt tornát bepótoljunk" - jelentette ki az ATP-t vezető Andrea Gaudenzi. A befagyasztott világranglista újranyitásáról a férfiak esetében is később határoznak.



A teniszidény márciusban állt le a koronavírus-járvány miatt.

Kép: Hector Vivas/Getty Images