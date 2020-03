A két egyéni összecsapás után, egy páros mérkőzéssel folytatódott a Magyarország-Belgium Davis Kupa selejtező, aminek a tétje a novemberi madridi döntőbe jutás.



A magyar válogatott a Fucsovics Márton, Balázs Attila duóval, míg a belga válogatott a Sander Gille, Joran Vliegen párossal lépett pályára.

Mi adogadhattunk először, és könnyedén hoztuk is a pontot, majd közel voltunk, hogy elvegyük a belgák adogatását is, de 0-40-ről felállva pontot tudott szerezni az ellenfél is (1-1).



A harmadik game-ben Balázs remek szerváival nulláztuk a belgákat (2-1), és sikerül megnyernünk az ellenfél szerva játékát is (3-1).

5-3-as magyar vezetésig mindkét fél a maga adogatójátékát tudta hozni, majd Fucsovics Marci szervái után megnyertük az első szettet.

A második szett a Sander Gille, Joran Vliegen duónak indult jobban. A saját szeváik után járó pontokon kívül elvették a mi adogatásunkat is és elléptek 3-1-re, majd 5-1-re.



6-1-re behúzták végül a második szettet, így 1-1-es állás után jöhetett a döntő szett.





Fotó: facebook/ Hungarian Tennis



Az utolsó szettben 1-1-nél bajba kerültünk, mert a belgák elnyerték Fucsovics Márton adogatásai után a pontot, és lépéselőnybe kerültek. Ezt az előnyt tudták is tartani 5-4-es vezetésig, amikor ők adogadtak és 6-4-re megnyerték a szettet, és ezzel a mérkőzést is.



Magyarország - Belgium 1-2

