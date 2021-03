Fucsovics Márton éjszakába nyúló csatában bejutott a második fordulóba az 1,12 millió euró (403,5 millió forint) összdíjazású, rotterdami keménypályás férfi tenisztornán.

A meccs legnagyobb mentése:

Mart-ON FIRE



An incredible winner on the run from Fucsovics! #abnamrowtt pic.twitter.com/mbAIYPX2oV