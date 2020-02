A korábbi világelső Kim Clijsters hétéves kihagyás után hétfőn vereséggel tért vissza: a 2,643 millió összdíjazású dubaji keménypályás tenisztorna nyitónapján két játszmában maradt alul Garbine Muguruzával szemben.

A belga játékos rögtön az első adogató játékát elvesztette, majd spanyol riválisa még egyszer brékelt, így utóbbi alig több mint fél óra leforgása alatt szettelőnybe került. A folytatásban sokkal nagyobb erőbedobásra késztette Clijsters a világranglistát korábban szintén vezető ellenfelét, aki hiába vezetett már 3:0-ra, a 36 éves Clijsters egyenlített. A játszma rövidítésben dőlt el, Muguruza pedig a második meccslabdáját kihasználva lezárta a 99 perces összecsapást.

