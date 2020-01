Jani Réka Luca kiesett az ausztrál nyílt teniszbajnokság selejtezőjében, miután a szerdai első fordulóban kikapott az amerikai Allie Kiicktől.

Az év első Grand Slam-viadalának honlapja szerint a világranglistán 195. magyar játékosnak a mérkőzésen jóval több nyerő ütése volt riválisánál, aki viszont lényegesen stabilabban játszott nála, s amíg Jani 37 ki nem kényszerített hibát vétett, addig Kiick (138.) csak 23-at.



Az első szett fordulatosan alakult, a magyar kétszer nyerte el ellenfele adogatását, ám három alkalommal bukta el a sajátját, így 7:5-re elveszítette a játszmát. A másodikban már egyértelműen jobb volt az amerikai és esélyt sem adott a magyar teniszezőnek, akit 101 perc alatt búcsúztatott.



A selejtező másik magyar érdekeltje, Bondár Anna mindössze 19 percet töltött a pályán, amikor 2:2-es állásnál félbeszakították a cseh Barbora Krejcikova elleni találkozóját.



A játékot a rossz levegő miatt kellett felfüggeszteni Melbourne-ben, ahol a hónapok óta tomboló ausztráliai bozóttüzek füstje miatt nem lehet játszani. A szervezők tájékoztatása szerint szerdára sem lett sokkal jobb a helyzet az egy nappal korábbihoz képest, amikor egészségre veszélyes volt a levegő minősége a városban. Szerdán a minősítés veszélyesről "nagyon rossz"-ra változott.

