Grigor Dimitrov úgy érkezett a US Openre, hogy az elmúlt három hónapban 7 mérkőzést játszott, de csak egyet tudott megnyerni. Kettő edzője is van, Andre Agassi és Radek Stepanek, de egyikük sincs vele New Yorkban. Nem panaszkodhatott a sorsolására Flushing Meadows-ban, mert előbb az olasz Andreas Seppi várt rá, aztán játék nélkül ment a 32 közé, miután Borna Coric visszalépett. A 3. fordulóban nem okozott gondot neki a selejtezőből érkezett szerencsés vesztes, Kamil Majchrzak és a negyeddöntőért a fiatal ausztrál Alex de Minaur sem szerepelt a kiemeltek között – elég jó ág egy Grand Slamen, talán kívánni sem lehet jobbat. A lehetőséggel persze élni kell és a bolgár ezt tette. Roger Federer ellen soha nem győzött korábban a sokáig Bébi Federernek becézett bolgár: a hét találkozójuk alatt összesen kettő játszmát nyert. A 3. kiemelt svájci érdekes utat járt be az első héten. Eleinte elég sebezhetőnek tűnt aztán nagyon belejött és egyre magabiztosabban, parádésabban teniszezett.

Roger Federer csalódottan vonult ki az Artur Ashe Stadiumból a Dimitrov elleni vereség után.

Sok sportoló viszont hozzá fordulhatna sportszerűség tekintetében.

Fotó: Elsa/Getty Images

Kedden este is bőven volt esélye, de Dimitrov nem engedte el és a fontos pillanatokban erőt mutatott. A 4. játszma elején egyből brékhátrányba került és hiába volt öt fogadóelőnye, amikor a bolgár a szettért szervált (5:4), nem tudott egyenlíteni. A döntő előtt perceken át ápolták a svájcit a pályán kívül. Később elmondta, hogy a nyakával bajlódott, de nem akart ennél többet beszélni erről, mert, mint fogalmazott, ez Grigor pillanata és nem ezért kapott ki. Az 5. játszmában gyorsan 0:4 lett és az Arthur Ashe stadion közönsége csalódottan indult haza, a kedvencüknek esélye sem maradt a fordításra, Dimitrov 3 óra 12 perc alatt 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2-re nyert. Tanítani kellene azt az eleganciát, professzionizmust, ahogy Roger Federer kezelte a vereségét. Alig tíz perccel a búcsúja után már az interjúszobában ült és udvariasan – azért látható szomorúsággal – válaszolt a kérdésekre. Sokkal okosabbak nem lettünk, elismerte, hogy Dimitrov ezúttal jobb volt nála és legközelebb a Genfben tartandó Laver Cupon játszik, aztán Sanghaj és Bázel szerepel a programjában.

Grigor Dimitrov kétszer is szetthátrányba került Federerrel szemben, azonban visszajött, és elődöntős a US Openen.

Fotó: Elsa/Getty Images

Kedd délelőtt még joggal hitték sokan, hogy pénteken két svájci játszik majd az egyik elődöntőben. Ehhez képest a felső ágról egy bolgár és egy orosz jutott a legjobb négy közé, mert a délutáni programban Danyiil Medvedevet nem tudta megállítani a Novak Djokovicot búcsúztató Stanislas Wawrinka. A 23 éves moszkvai már a 3. meccsét teniszezi végig úgy, mintha a mozgás is komoly problémát jelentene neki, de a győzelmi szériája folytatódik (Wimbledon óta 21 mérkőzéséből 19-et nyert.) Az újabb sikere után elnézést kért, hogy csúnya tenisszel oldotta meg a feladatát, de ilyen taktika kellett a diadalhoz. Tördelni akarta a játékot, hogy ne legyen ritmusa a labdameneteknek és ez határozta meg a taktikáját, a játékát – bejött neki, 7:6, 6:3, 3:6, 6:1-re nyert. Örült, amikor megtudta, hogy az elődöntőig kettő nap pihenője lesz, bízik benne, hogy péntekig jobb állapotban lesz fizikálisan és a lábai bírják majd a terhelést.