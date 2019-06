Az orosz származású amerikai tinédzser csütörtökön az első szettben szinte hibátlan teljesítményt nyújtott, agresszív ütéseire a korábbi világelső románnak alig-alig volt csak válasza, így kevesebb mint fél óra elteltével Anisimovánál volt az előny.

A második játszmában 3:0-ra, majd 4:1-re is vezetett a továbbra is remekül teniszező amerikai játékos, ám ekkor Halep magára talált és kiegyenlített, majd 4:4-nél bréklabdához jutott. Anisimova ezt hárította, hozta a szerváját, majd a következő játékban - a mérkőzés során negyedszer is - brékelni tudta Halepet, így pályafutása első Grand Slam-elődöntőjére készülhet.

Amanda Anisimova öröme nem véletlen: az eddigi címvédő Simona Halep legyőzésével a legjobb négy közé került.

Ellenfele az ausztrál Ashleigh Barty lesz, aki az amerikai Madison Keys felett diadalmaskodott ugyancsak két játszmában.

Halep vereségével eldőlt, hogy biztosan új Grand Slam-bajnokot avatnak Párizsban, ugyanis a keddi két negyeddöntő győztese, a magyar származású, brit Johanna Konta és a cseh Marketa Vondrousova sem játszott még egyéniben döntőt a legrangosabb tornákon. Hármójuk közül egyedül Kontának van elődöntős tapasztalata, ő 2016-ban Melbourne-ben, 2017-ben pedig Wimbledonban jutott el a legjobb négyig.

Halep kiesésével biztos, hogy nem lesz címvédés a Roland Garroson.

Eredmények, negyeddöntő:

Nők:

Anisimova (amerikai)-Halep (román, 3.) 6:2, 6:4

Barty (ausztrál, 8.)-Keys (amerikai, 14.) 6:3, 7:5

Az elődöntőben: Barty-Anisimova, Konta (brit, 26.)-Vondrousova (cseh)

Ashleigh Barty is elődöntős, miután két szettben búcsúztatta az amerikai Madison Keyst.

