Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa nem jutott be az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Az első helyen kiemelt magyar, francia kettős a keddi negyeddöntőben a Viktorija Azarenka, Ashleigh Barty fehérorosz, ausztrál duótól kapott ki.

Babos Tímea és Kristina Mladenovic első kiemelthez méltóan indítottak Azarenkáék ellen.

Utána azonban ellenfelük játéka feljavult, és a harmadik játszmában Barty és Azarenka esélyt sem adott nekik.

Fotó: Elsa/Getty Images

A Barty-Azarenka kettős az első szettet még elvesztette Babosékkal szemben.

A szoros második játszmát követően viszont már megállíthatatlanok voltak.

Fotó: Elsa/Getty Images

„Örülök, hogy jól ment a játék, és egyre jobban teljesítettem a US Open alatt. Két klasszis teniszező ellen is úgy tűnt, hogy tudom őket dominálni az alapvonalról, a szervám működött, jól returnöztem. De Kikinek is voltak jó megoldásai. Sajnos az adogatása kevésbé működött, de elmondta korábban, hogy egyesben is sokszor brékelték – két ilyen nagyszerű teniszező ellen, mint Azarenka és Barty, a második szerva nagyon kevés. Sajnálom, hogy így alakult ez a mérkőzés, de összességében nekem nagyon pozitív volt ez a US Open, mert javult a játékom – értékelte a mérkőzést Babos Tímea, aki szerint a 2. szettben fordult meg a meccs, mert a döntő játszmában már az ellenfél irányított és nekik csak felvillanásaik voltak.

„Sajnos 1:4-nél nekem is szétesett a szervám… Küzdöttünk, próbáltunk visszajönni a meccsbe, ott lett is volna még némi esély, de azért a lélektani előny már náluk volt” – magyarázta, hogy mi is történt, de összességében pozitívan gondol vissza az elmúlt hetekre. Úgy érzi, hogy egyértelműen elmozdult a játéka a holtpontról, fontos meccseket nyert egyéniben és ezért is várja bizakodva az őszi folytatást. Szerdán utazik haza. Néhány nap pihenőt kapott, aztán irány Szöul, majd Taskent és Kína jön. Nem okoz neki gondot a párosban elszenvedett vereség feldolgozása. „Könnyebb úgy pozitívan feldolgozni, hogy jól játszom. Nyilván, ha nagyon sokat hibázom, akkor más a helyzet. Persze, mindig lehet és kell is javítani, de nekem az az igazán fontos, hogy jó úton haladok, nagyon bízom a csapatomban, megnyugtat az az út, amin a csapatommal haladunk”- mondta mosolyogva búcsúzóul.