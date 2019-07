A partvonal melletti robbanás és az utána következett kontroll nélküli kifakadás be volt kódolva. Mutatjuk miért. Részletes elemzés egy korszakos zseni és az argentín válogatott 15 évnyi drámájáról.

Miért nem tud újra nagy lenni az egyik legnagyobb futballnemzet akkor, amikor az utolsó 50 év legnagyobb zsenije játszik a válogatottban?

"Betölt egy érzés: nincs menekvés,

Sorsom vállalnom kell!

Eltűrni gúnyt és szenvedést,

S menni, ha az időm letelt!

Úgy vártam már, hogy jöjjön a változás!

Szennyes és vaksötét volt a ház,

Az a hely, ahol éltem, hol a fény sosem járt...

És mégis szép volt!

A fiatalság és a szabadságvágy

Legyőzött kételyt és közönyt,

Míg szívem a néphez talált!

Miért kell, hogy sírj, Argentína?

A sorsom, hogy érted éljek!

Eldobnék mindent, csupán, hogy érezd:

Áldott a végzet; szenvedni érted!"

- Andrew Lloyd Webber / Tim Rice: Evita, fordította: Miklós Tibor -

A Messi-szindróma a számok tükrében

Az elmúlt tíz év Copa América szereplése nem az argentin futball fénykorát idézi, hiszen a válogatott két ezüst és egy bronzéremmel gazdagodott „csupán”, azonban a hőn áhított Copa-győzelem elmaradt.

Az argentinok legutóbb 1993-ban emelhették magasba a trófeát,

a várt áttörés 2011-ben a saját rendezésű Copán sem jött össze, hiszen már a negyeddöntőben búcsúztatta őket a későbbi győztes Uruguay.

Argentína csapatkapitánya, a válogatott húzóembere, Lionel Messi szinte mindent megnyert, amit klubszinten egy futballista megnyerhet , hiszen tízszeres spanyol bajnoknak, négyszeres BL-győztesnek és ötszörös aranylabdásnak mondhatja magát, azonban egy nagyobb válogatott-siker még hiányzik az életrajzából.

A válogatottal való áttörés 15 éve várat magára

(Fotó: Marcello Zambrana/Anadolu Agency/Getty Images)

A legszomorúbb nyertes

(Fotó: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)

Messi gyakorlatilag egymaga több díj és trófea tulajdonosa, mint a komplett argentin válogatott.

Akkor hol maradnak a válogatott sikerek?

Minden nagyobb torna után akadnak, akik Argentína sikertelen teljesítményéért Messit okolják, sőt, ezek a kritikus hangok az utóbbi időszakban felerősödtek. Argentína és Lionel Messi számára a 2014-es világbajnoki ezüst után a 2019-es Copa jelentette az újabb állomást, hogy bebizonyítsák, a „Messi-átok” nem létezik.

Argentína Copa América helyezései az elmúlt 15 évben:

2004: 2. hely

2007: 2. hely

2011: kiesett

2015: 2. hely

2016: 2. hely

2019: 3. hely

Argentínában hihetetlenül nagy várakozás övezte a kontinens-tornát.

Az egész ország kiszomjazva várta a válogatott sikerét. El lehet képzelni, hogy milyen felfokozott állapotban készültek az argentin szurkolók, ha az alábbi tényekre gondolunk:

- Argentína a Copa América örökranglistájának statisztikáját toronymagasan vezeti.

- Az utolsó 15 évben többször volt döntős Maradona nemzete, mint bármelyik másik dél-amerikai ország.

- Argentína azonban mind a 4 döntőt elveszítette!

Argentína eredményei a Copa örökranglistáján

(Forrás: Wikipedia)

Valakinek mindent megbocsájtanak, valakitől a legjobb sem elég

(Fotó: Lucas Uebel/Getty Images)

Messi-fanatikusok

(Fotó: Alessandra Cabral/Getty Images)

"Messi, adj egy ölelést..."

(Fotó: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Határtalan rajongás

(Fotó: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

"Szeretünk Messi"

(Fotó: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Felfokozott várakozás és félelem az újabb kudarctól.

A kritikák már a keret kihirdetésekor szárnyra kaptak, nem mindenki volt elégedett az utazó csapat tapasztalatával és összetételével. A bírálatok nem bizonyultak alaptalannak, hiszen az égszínkék-fehérek nem kezdték fényesen a csoportot.

Kezdésként rögtön egy simának mondható 2-0-s vereséget szenvedtek a későbbi csoportgyőztes Kolumbiától, majd Paraguay ellen is csak egy ikszre futotta Lionel Scaloni együttesétől.

A sokat bírált szövetségi kapitány egyébként olyan neveket hagyott ki a kezdőcsapatból, mint Dybala, Di Maria vagy Agüero.

Az utolsó csoportellenfél, Katar ellen kötelező volt a győzelem az esetleges továbbjutáshoz. A kezdőbe bekerülő Agüero góljának is köszönhetően Argentína győzött, és Kolumbia mellett a második helyen kvalifikálta magát a negyeddöntőbe nem túl impozáns mérleggel: három rúgott és három kapott góllal.

Az argentin öröm pillanatai

(Fotó: Jam Media/Getty Images)

Venezuelán könnyen túljutottak, majd az ősi rivális Brazilok elleni elődöntőben a sok lehetősége ellenére, 2-0-ra elvérzett az argentin csapat.

Messi a későbbi győztessel

(Fotó: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Messi a mérkőzést követően két büntetőt és egy kiállítást is reklamált. Az argentin támadó a VAR használatával sem volt megelégedve, és a szövetség felé is kifejezte nemtetszését ezzel kapcsolatban.

Argentína szempontjából, ezzel az eredménnyel a Copa totális bukás lett, azonban hátra volt még a chileiek elleni bronzmeccs…

Messi nem érti miért jutott a kiállítás sorsára

(Fotó: Alexandre Schneider/Getty Images)

Ez sem sikerült...

(Fotó: Wagner Meier/Getty Images)

Óriási botrány és dupla piros Chile ellen:

A találkozó felfokozott hangulatban kezdődött, ám Argentína hamar kétgólos vezetést szerzett, úgy nézett ki, hogy a lényegi dolgok eldőltek, ám ekkor jött a 37. perc.

Egy ártatlannak tűnő szituációban, az alapvonalon kívül Lionel Messi és Gary Medel „összeakadtak”.

Mario Diaz De Vivar játékvezető nem sokat habozott, mindkét játékost piros lappal kiállította. A felvételek tanúsága alapján Messi még az alapvonal előtt taszított egyet Medelen, aki ezt sérelmezve Messi felé tett fejelő mozdulatot, mire az argentin a vállával igyekezett Medel fejét eltalálni, no nem csak egyszer, mindezt egymás után háromszor is eljátszották a felek. A játékvezetőnél feltehetőleg ez már kimerítette a szabálykönyvben foglaltak szerint az „erőszakos cselekedet” fogalmát, amiért felmutatta a piros lapot mindkét csapatkapitánynak. Ezt követően általános megdöbbenés következett, több „vita gócpont” is kialakult a pályán, amin a játékvezető és asszisztense igyekezett úrrá lenni, de a két csapat stábtagjai is segédkeztek a játékosok szétválasztásában.

Az esetet a Videóbíró (VAR) is elemezte, mely után a játékvezető fenntartotta a döntését a páros kiállítást illetően.

Lionel Messi és Gary Medel incidense

Messi nem tartozik a balhés játékosok közé, legutóbbi piros lapját 2005-ben épp egy Magyarország elleni barátságos mérkőzésen szerezte 18 évesen. Gary Medel, becenevén „A pitbull” azonban híres keménységéről és nem mindig sportszerű megnyilvánulásairól, az elmúlt szezonban például a török Besiktas játékosaként 24 mérkőzésen 10 sárga és 1 piros lapot gyűjtött be a chilei csapatkapitány.

A mérkőzést, és ezáltal a bronzérmet végül Argentína nyerte, ám még a mérkőzésnél is izgalmasabb annak utóélete, ami jelenleg is formálódik.

Mi lesz a következmény?

(Fotó: Bruna Prado/Getty Images)

Argentína minden szomorúsága egy szurkolóban

(Fotó: Jamie Squire/Getty Images)

A lehetséges forgatókönyvekről és a Messit érintő következményekről holnap, cikkünk második részében számolunk be.





