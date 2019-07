Viszont így is nagyon veszélyes helyzetben a magyar csapat egy hiba miatt.

Hatalmas célokkal vágott neki a Bajnokok Ligájának idén is a Ferencváros, és a játékot is ehhez mérten kezdte a remek hangulatú stadionban.

Az első pár percben puhatolózott a két csapat, de a 6. minutumban felgyorsította a játékot a Fradi, a támadás végén pedig Lovrencsics tette középre mesteri precizitással a labdát, amire Nguen robbant be, aki nem is hibázott. 1-0

A találat után sem lassított az FTC, egy gyönyörű támadás végén Priskin elé került a labda a büntetőterületen belül, de nem találta el jól a labdát. A 10. perc környékén kezdett felocsúdni a hirtelen bekapott gól után a vendégcsapat, de Dibusz remekül együtt élt a játékkal, és sorra hárította próbálkozásaikat. Se Ivanov, se Lukoki nem tudott túljárni a magyar hálóőr eszén, még akkor sem, amikor a félidő felénél perc környékén sorra lőhették középre a szögleteket. Egészen pontosan 4-et 2 perc leforgása alatt.

Amikor enyhíteni tudta a szorítást a Fradi, hibába hajszolta saját tizenhatosa környékén a Ludogorecet, így Skvarka bombázhatott tizennyolcról a kapura, de Ivanov könnyedén fogta a próbálkozást.

Ihnatenko a levegő uraként felejttette volna első félidős hibáját.

A 30. percben aztán jött a hidegzuhany. Ihnatenko vétett kikényszerítetlen, de borzalmasan nagy hibát. A saját tizenhatosáról eladta a labdát, amit gyorsan Tchibota elé játszott az ellenfél, aki nagy erővel lőtt laposan pár csel után. Bár Dibusz még ebbe bele tudott érni, a labda pont Swierczok elé pattant, aki begurította az üres kapuba. 1-1

Az első félidő hajrájában még mindkét csapat próbálkozott, de gól már nem esett. A második játékrész az elsőhöz hasonlóan kezdődött, viszont most Nguen előbb rosszul vette át Skvarka labdáját a tizenhatos előterében a 49. percben, majd fél perccel később távoli lövése nem volt veszélyes. Percekkel később Nguen tette Skvarka elé, de ő lőni már nem tudott.

Az 57. percben Skvarka elé pattant a labda a büntetőterület szélén, de nem lőtt azonnal, így a labda útjába tudott vetődni egy védő. A 61. minutumban már úgy tűnt, a Ferencváros ismét megszerzi a vezetést egy szabadrúgást követően, de Dvali lessen helyezkedett, így érvénytelenítette a találatát a játékvezető. Azonban nem kellett sokat várni a megadott gólra sem. Tokmac cselezett két ember szorításában, majd tálalt Zubkov elé, aki kapásból bombázott a hálóba. 2-1

Nagy volt az öröm Tokmac találata után.

A gól után változtatott Szerhij Rebrov, Lanzafame érkezett a második játékrészben eltűnő Priskin helyére.

A válasz viszont majdnem érkezett a 69. percben. Goralski robbant be egy remek beadásra, de csúnyán fölé lőtte a labdát. Azonban ezt követően ismét fokozták a nyomást a bolgár csapat játékosai, és nem sokkal később Dibusznak bravúrt kellett bemutatnia Swierczok lövését követően.

A hátralévő időben remekül tartotta az eredményt a Ferencváros, igaz az is látszott, inkább növelnék előnyük, ez viszont nem sikerült. A legnagyobb helyzet a csereként beálló Varga kiugrásánál alakulhatott volna ki, de a partjelző lest intett egy igen kétes szituációban. Az is tény viszont, hogy a Ludogorecnek is megvoltak a helyzetei az egyenlítéshez, például a 4 perces hosszabbítás 6. percében szabadrúgásból, de Dibusz védett. Így bár jobb, de közel sem megnyugtató helyzetben várhatja a visszavágót a Fradi, főként, mert a Ludogorec idegenben gólt tudott szerezni, így egy 1-0-os hazai diadal is elég lehet számukra.

Bajnokok Ligája selejtező, odavágó

Ferencvárosi TC–Ludogorec 2-1 (1-1)

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dali, Heister – Ihnatenko, Kharatin (Sigér 77.) – Zubkov, Skvarka, Nguen (Varga 83.) – Priskin (Lanzafame 66.)

Ludogorec: Iliev Ivanov – Ikoko, Terziev, Moti, Nedyalkov – Biton (Marcelinho 66.), Goralski (Badji 78.), Dyakov – Lukoki (Jorginho 83.), Swierczok, Tchibota

Gólszerzők: Nguen (6.) Zubkov (64.), illetve Swierczok (30.)

Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd