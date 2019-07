Messihez is közelít.

Christian Pulisic ellopja a showt a 2019-es Arany Kupa kezdete óta, Gregg Berhalter csapatából kihagyhatatlanná válva.

Az Egyesült Államok válogatottjának mindössze 20 éves támadó középpályása meccsről meccsre bizonyítja fontosságát. A csapat 39 legutóbbi góljából 18-ban vállalt szerepet, ez pedig 46 százalékos arány. Ebben három gólpassza is benne van az Arany Kupáról.

Christian Pulisic bizonyította, hogy az egyik legnagyobb feltörekvő sztár hazájában, de a Dortmundnál is remekül játszott, most pedig Európa egyik legnagyobb bajnokságába teszi át székhelyét, méghozzá a Chelsea-hez. Válogatott teljesítményével pedig már azt is elérte, hogy napjaink legjobbjaihoz mérjék.

Christian Pulisic vitathatatlanul az amerikai támadások motorja, a rendszerük kulcsfigurája, épp ahogy Cristiano Ronaldo és Messi hazájuk válogatottjában. És nem marad le a velük való versenyben.

Cristiano közvetlenül csak 16 gólban vállalt szerepet Portugália legutóbbi 39 góljából, így aránya 41 százalék, ami 5 százalékkal kevesebb, mint Pulisicé az USA-val.

A Barcelona kapitánya, Lionel Messi nem tudta Argentínát a Copa América döntőjébe vezetni, úgy sem, hogy góljaik közel felében, 49 százalékában szerepet vállalt (39-ből 19-ben). Nyilván való, hogy nem minden gól a mostani kontinenstornán esett, ahogy az előző játékosok esetében sem.

Christian Pulisic nagyon fiatal, és sokan hiszik, még nagyon sokat mutathat mind válogatott, mind klubszinten a következő években.

Fotó: Matthew Ashton - AMA/Getty Images