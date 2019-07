Észak- és Dél-Korea azonos csoportba került a 2022-es labdarúgó-világbajnokság ázsiai selejtezőjének második szakaszára.

A sorsolást szerdán tartották Kuala Lumpurban.

A H csoportnak a két koreai együttesen kívül Libanon, Türkmenisztán és Sri Lanka a tagja.



Heung-Min Son és csapata Észak-Koreával is egy csoportba került a vb selejtezőn.

(Photo by Jonathan Brady/PA Images via Getty Images)

A nyolc, egyenként ötcsapatos csoportban jövő júniusig zajlanak a küzdelmek. A selejtező következő szakaszába a győztesek mellett a négy legjobb második kerül.

Az ázsiai konföderációból maximum öt válogatott lehet majd ott a 2022-es katari vb-n