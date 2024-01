Novak Djokovic győztesen kezdte meg a 2024-es Australian Open küzdelmeit, miután az első fordulóban 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-4-re legyőzte a 18 éves horvát selejtezőből főtáblára jutó Dino Prizmicet.

Ez pedig egy újabb mérföldkőnek számító győzelem: Djokovic ugyanis pályafutása 90-dik Australian Open győzelmét aratta, és mindössze a harmadik teniszező, aki valaha is elérte ezt a számot Roger Federer (102) és Serena Williams (92) után.

Djokovicnak most már a négy Grand Slamből három helyszínen is 90 vagy annál több győzelme van.

