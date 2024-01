Tíz évvel azután, hogy a 2014-es Australian Openen megszerezte élete első Grand Slam-címét, Stan Wawrinka már az első fordulóban kiesett, miután hétfőn egy fizikális, öt játszmás csatában kikapott a 20-dik kiemelt Adrian Mannarinótól.

A 38 éves teniszező kettő-egyre vezetett a szetteket tekintve, de a kondíciójának hiánya sokba került a mérkőzés végére, ahol a találkozó utolsó 15 játékából 12-t a formában lévő és edzett francia nyert meg, és így végül 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0-ra diadalmaskodott a svájci felett.

@AdrianMannarino powers his way through to R2 after overcoming a stern test from Wawrinka 6-3 3-6 5-7 6-3 6-0.@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/S89sA6dsT9