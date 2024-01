Novak Djokovic számára nem telt eseménytelenül a második fordulós meccse, ahol, habár könnyedén jutott tovább, egyszer kérnie kellett a meccs megszakítását.



Egy ittas szurkoló súlyosan inzultálta őt, mire a szerb a lelátó felé fordult, és válaszolt neki: „Ha olyan bátor vagy, gyere ide, és mondd a szemembe!”

A mérkőzést követően elárulta, még sosem kellett amiatt a játékvezető segítségét kérnie, hogy egy szurkolót kivezessenek, de van, ami már több a soknál.

„Az emberek szabadon vehetnek jegyet, és azt hiszik, ilyenkor úgy viselkedhetnek, ahogy csak akarnak. Én viszont vissza fogok szólni, ha átlépi a határt.”

"Don't poke the bear"



Novak Djokovic responds to a member of the crowd looking to get under his skin pic.twitter.com/1S9wQxwemg