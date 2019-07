Mindent megváltoztathatott volna a Brazilok elleni rangadón.

A korábbi Barcelona játékos és a Betfair nagykövete, Rivaldo elismerte, hogy Argentína jogosan reklamál amiatt, ahogyan kiestek a Copa Américáról a rendező Brazília elleni elődöntőben.

Lionel Messi a mérkőzés után nyilatkozta azt, hogy a játékvezető egyértelműen a hazaiaknak kedvezett. És megkérdőjelezte, hogyan maradhatott el két büntető, - Nicolas Otamendi, majd Sergio Agüero buktatása után – úgy, hogy vissza se nézték a VAR-ral.

Rivaldo egyetért Messivel, és azt is kijelentette, nem rajong a futballban bevezetett technikai újítás miatt.

– Ahogyan korábban is említettem már, nem értek egyet a VAR technológiával, mert hiszem, hogy nem tönkreteszi a meccseket a folyamatos megszakítás, – írja a Betfairnél megjelent jegyzetében. – A Copa América elődöntőjében, a Brazil-Argentin meccsen szerdán, volt két valószínű tizenegyes a vendégek számára, de a VAR nem segített, és Argentína jogosan reklamál. Valószínűleg nem változtatta volna meg a mérkőzés végkimenetelét, mert a brazil jobb csapat, mint az argentin most, de nem ez a lényeg. VAR az európai sorozatokban is zavart hoz, ahogy láthattuk a Bajnokok Ligájában, ahol a legtöbbet használták az eszközt. A probléma a VAR-ral, hogy a döntés mindig azon múlik, ki nézi a visszajátszást a VAR szobában. Az egyetlen igazi haszonélvezői a VAR-nak a játékvezető és asszisztensei, akiknek így sokkal kevesebb a felelősség a vállukon. Az összes súly most a VAR asszisztensre nehezedik.

