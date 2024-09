Szoboszlai: Bízunk egymásban, csodálatos futballisták mindketten

A Liverpool hosszabb hangvételű interjút készített a magyar középpályással, aki beszélt a csapatársakkal való viszonyáról, az új edzőről, az előttük álló feladatokról és a saját terveiről is.

A Liverpool jól kezdte az új idényt Arne Slot irányítása alatt. A Premier League-ben ötből négy meccsüket megnyerték és a Bajnokok Ligájában, valamint az Angol Ligakupában is győzött a csapat. A holland mester rendszerében a középpálya állandó, melynek tagja Szoboszlai Dominik is, mellette pedig Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is kulcsszerepet játszott a sikerekben. A klub hosszabb terjedelmű interjút készített a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányával, aki kiemelte, különösen élvezi a közöttük lévő összhangot.

A Liverpool nyolcasa hozzátette szeretne több gólt szerezni és több gólpasszt adni, de leginkább a csapat győzelmére koncentrál, a saját statisztikát igyekszik függetleníteni ettől. Visszatekintett az elmúlt egy évre is, kiemelte, örül, hogy zökkenőmentes és sikeres volt a Klopp-Slot edzői átadás-átvétel és úgy látja, gyorsan kialakult az összhang a kereten belül az új vezetőedzővel.

Dominik Szoboszlai has detailed how the burgeoning chemistry in midfield has helped the Reds start the Arne Slot era in impressive fashion 💪

