Az áprilisban életre hívott, jövő februárban rajtoló egyesült államokbeli profi röplabdaligában tér vissza Sheilla Castro, a brazilok kétszeres olimpiai bajnok feladóátlója.

A 37 éves, Pekingben és Londonban ötkarikás aranyérmes röplabdázó 2018 novemberében ikerlányoknak adott életet, most pedig azzal a céllal tér vissza a pályára, hogy bekerüljön a brazil válogatott tokiói olimpiai keretébe.



"Egy olimpiához nem kell különösebb inspiráció, minden játékos álma, hogy ott játszhasson. Szenzációs lenne, ha ez nekem negyedszer is megadatna" - mondta Sheilla, aki Rióban is ott volt a dél-amerikai válogatottban.



A feladóátló a februárban induló, hathetes amerikai liga jelenlegi legidősebb játékosa. A bajnokságban - amelyben nincsenek a nagy, hagyományos amerikai ligákhoz hasonlóan általános igazgatók vagy tulajdonosok - négy csapatkapitány választja majd ki az első hét együtteseit, ezt követően pedig egy különleges pontrendszer alapján minden héten újabb kapitányok lesznek.



A ligában a legnagyobb amerikai sztárok mellett olyan klasszisok szerepelnek majd, mint a Puertó Ricó-i Aurea Cruz, vagy a török Kirdar Özge.



Az amerikai válogatott olimpiai felkészülése közvetlenül a bajnokság lezárulta után kezdődik majd.

Borítókép: Elsa/Getty Images